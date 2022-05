Sénégal: colère après la mort de onze bébés lors d’un incendie dans un hôpital

Médecin dans un hôpital de Dakar (photo d'illustration). Pour l’opposition et la société civile, cette tragédie remet en lumière les carences du système sanitaire du pays. AFP - JOHN WESSELS

Pour l’opposition et la société civile, cette tragédie remet en lumière les carences du système sanitaire du pays. Le président Macky Sall a fait part de sa « consternation », et exprimé sa « compassion à leurs mamans et leurs familles ».