La Chine met à l'eau le «Fujian», son troisième porte-avions

La Chine a lancé, vendredi 17 juin, son troisième porte-avions. La cérémonie de mise à l'eau a eu lieu depuis un chantier naval de Shanghai. Cela survient dans un contexte de tensions sino-américaines autour de Taïwan. Le nouveau bâtiment porte d’ailleurs le nom de la province chinoise située en face de l'archipel.

Avec notre correspondant à Pékin,

Après le Liaoning et le Shandong, l'Armée populaire de libération continue de suivre la côte orientale chinoise pour nommer ses porte-aéronefs. Cela aurait pu être les provinces du Jiangsu ou du Zhejiang, c’est donc le Fujian, province située sur la rive du détroit de Formose. Sur les images des médias d’État ce vendredi, depuis les quais du chantier naval Changxing Jiangnan à Shanghai, fanfare, fanions et feux d’artifices célèbrent la mise à l’eau du long bâtiment gris.

Take a close look at China's third aircraft carrier #Fujian, which was launched in Shanghai on Friday. pic.twitter.com/1dlSzAd9Mv — Global Times (@globaltimesnews) June 17, 2022

Démonstration de puissance

Alors que la corne brume retentit et qu'un lâcher de guirlandes multicolores retombe sur les flancs du navire, des centaines de marins en habits blancs des jours de cérémonie applaudissent. Sur le pont et le bastingage, des calicots rouges aux caractères blancs martèlent les missions du Fujian : « Réaliser les objectifs du Parti communiste chinois et le rêve chinois d’une armée puissante. » Ce deuxième porte-avions maison – le premier, de conception soviétique, avait été racheté à l'Ukraine –, est en effet le plus grand bâtiment de la marine chinoise. Il est capable de déplacer 80 000 tonnes à pleine charge.

C’est aussi le plus avancé technologiquement. Il dispose notamment, selon l’agence Chine Nouvelle, d’un système de catapultage électromagnétique qui permet aux avions d'emporter plus de carburant et donc d'avoir une plus grande autonomie en mission.

Comme évoqué il y a quelques jours, le 3e porte-avions chinois a bien été mis à l'eau aujourd'hui, le 17 Juin, au chantier naval Changxing Jiangnan.



Selon le communiqué officiel, le bâtiment nommé "18 Fujian" déplace plus de 80000t pleine charge et est équipé de catapultes EMALS pic.twitter.com/aSx4s9DdMB — East Pendulum (@HenriKenhmann) June 17, 2022

Après plusieurs lancements reportés, cette démonstration de puissance est adressée non seulement à Washington et Taipei, mais aussi aux pays des mers de Chine, ainsi qu'aux alliés des États-Unis dans la région : le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les observateurs notent que le Fujian est la province où le président chinois a fait ses débuts de vice-maire, puis de gouverneur. La sortie plusieurs fois annoncée, puis reportée encore dernièrement à l'occasion de la fête des « bateaux dragons » sans explications de ce fleuron de la marine chinoise, a suscité des interrogations quant à ses performances. Le Fujian doit encore effectuer des tests en mer avant d’être remis aux forces navales.

