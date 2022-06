Martin Hirsch, patron de l'AP-HP, quitte ses fonctions

En France, le patron de l’AP-HP, Martin Hirsch a annoncé sa démission au personnel hospitalier ce vendredi matin. Martin Hirsch occupe ce poste depuis 2013 où il gère plus de 100 000 professionnels et 38 hôpitaux. Cela intervient en pleine crise de l’hôpital.

Dans sa lettre au personnel de l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), Martin Hirsch regrette de ne pas avoir pu modifier en profondeur le système hospitalier. Et donc de tenir sa promesse. Au début de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, il avait fait un vœu, celui d’un hôpital post-Covid différent, avec plus de soignants et une meilleure prise en charge des patients.

Aujourd’hui, il en est sûr. « Les conditions ne sont pas réunies pour tenir cet engagement », dit-il. Hôpitaux engorgés, déserts médicaux croissants, « perte de sens » du métier pour les personnels, services d'urgence au bord de la syncope… Après plus de deux ans de pandémie qui ont essoré les soignants, les hôpitaux sont au bord de gouffre et subisse de plein fouet une crise conjoncturelle et systémique qui le font trembler sur ses bases. « Je suis convaincu que beaucoup de maux dont nous souffrons appellent des changements de même ampleur que ceux qui avaient été réalisés en 1958, quand l'hôpital universitaire avait été repensé pour lui redonner force, noblesse et attractivité », a-t-il écrit dans sa lettre.

Depuis sa nomination en 2013, Martin Hirsch aura fait face à plusieurs contestations. En 2019 par exemple, des grèves ont éclaté pour dénoncer le manque de moyens et la mise en danger des patients. Et en 2020, la pandémie de Covid-19 a bouleversé la situation. Il a dû gérer la surcharge des hôpitaux et la fatigue des soignants.

« C'est un vrai tueur »

Martin Hirsch est une personnalité au parcours atypique. Plutôt de gauche, présent dans le monde associatif comme président d’Emmaüs ou bien ministre d’un gouvernement de droite, sa démission illustre l’ampleur de la crise de l’hôpital public en France.

Interrogée sur le départ du patron de l'AP-HP, la nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon en déplacement dans la Vienne, a sobrement « salué le travail qu'il a fourni pendant ces années pour le service public ».

Du côté des syndicats, les critiques sont vives. « C'est un vrai tueur. Il a accéléré les processus déjà en cours de l'hôpital public », commente Christophe Prud'homme, médecin urgentiste au Samu 93 et responsable à la fédération CGT de la Santé et Action sociale. « Il quitte le navire avant qu'il ne sombre après l'avoir commandé pendant neuf ans », tacle Marion Malphettes, médecin au service d'immuno-pathologie - menacé de fermeture - de l'hôpital Saint-Louis à Paris.

