Mort de Shireen Abu Akleh: la journaliste a été tuée par l'armée israélienne, selon l’ONU

Shireen Abu Akleh a bien été tuée par l’armée israélienne, selon les Nations unies. La journaliste palestino-américaine, reporter vedette de la chaîne de télévision Al Jazeera, a été abattue d’une balle dans la tête. C’était le 11 mai dernier, alors qu’elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes, en Cisjordanie occupée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa.

Ce rapport de l’ONU vient corroborer la version des journalistes palestiniens présents lors du drame.

► À lire aussi : Mort de Shireen Abu Akleh: une nouvelle enquête journalistique met en cause l'armée israélienne

L’enquête des Nations unies corrobore également toutes les enquêtes indépendantes, menées par des médias internationaux ces dernières semaines. « Toutes les informations que nous avons recueillies, y compris de l'armée israélienne et du procureur général palestinien, aboutissent à la même conclusion : les tirs qui ont tué Shireen Abu Akleh provenaient des forces de sécurité israéliennes », explique ainsi la porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme.

L’État hébreu rejette la responsabilité

Le 11 mai dernier, dans l’heure qui suit le drame, l’État hébreu commence par rejeter toute responsabilité, affirmant que ce sont des tirs indiscriminés des groupes armés palestiniens qui ont atteint la journaliste. Quelques jours plus tard, les Israéliens changent de version. Ils ne sont plus aussi catégoriques. Ils n’excluent plus qu’un de leur soldat puisse être à l’origine du tir.

Mais Israël reste droit dans ses bottes et rejette la faute sur les Palestiniens, qui déclinent sa proposition de participer à des investigations conjointes. L’armée israélienne réclame la balle qui a tué Shireen Abu Akleh pour déterminer l’origine du tir. Les Palestiniens, eux, réclament à Israël l’arme qui l’a tuée.

► À écouter aussi : Chronique des médias - Quelle enquête sur la mort de Shireen Abu Akleh ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne