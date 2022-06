Bénin: le commissariat de Dassari, dans le nord du pays, attaqué par un groupe armé

Un soldat béninois à Cotonou (Illustration) AFP - PIUS UTOMI EKPEI

Au Bénin, un deuxième commissariat attaqué dans le nord du pays en deux mois. Un groupe armé a visé ce dimanche à l’aube le commissariat de Dassari, non loin de la frontière du Burkina Faso et à plus de 600 kilomètres au nord de Cotonou.