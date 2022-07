Sri Lanka: le président en fuite, des manifestants font irruption dans sa résidence

Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui samedi 9 juillet sa résidence officielle de Colombo quelques minutes avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des manifestants exigeant sa démission. Le plus grand trouble règne quant à l'avenir après ce nouveau pas franchi dans l’affrontement entre le président et sa population.

« Le président a été escorté en lieu sûr », a indiqué une source de la Défense. « Il est toujours le président, il est protégé par une unité militaire », a-t-elle ajouté. Les chaînes de télévision locales ont montré des images de centaines de personnes escaladant les grilles du palais présidentiel au cœur de la capitale.

Des dizaines de milliers de personnes avaient auparavant participé à une manifestation pour exiger la démission de M. Rajapaksa, jugé responsable de la crise économique sans précédent qui frappe le Sri Lanka et cause une inflation galopante et de graves pénuries de carburant, d'électricité et d'aliments.

Son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa, avait déjà pris la fuite devant les manifestations durant le mois de mai. Mais pour la population sri-lankaise, la sortie de crise passe par la démission du président Gotabaya Rajapaksa qui continue à s'accrocher au pouvoir depuis le début de la crise économique et politique, rapporte Come Bastin, correspondant de RFI à Bangalore.

Quelques heures après la fuite du président, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a convoqué une réunion d'urgence du gouvernement pour discuter d'une « résolution rapide » de la crise politique en cours. M. Wickremesinghe, qui est le prochain dans la ligne de succession si M. Rajapaksa démissionne, a invité les dirigeants des partis politiques à se joindre à la réunion, et a également demandé que le Parlement soit convoqué d'urgence pour discuter de la crise, a annoncé son bureau dans un communiqué.

Un couvre-feu ignoré

Vendredi, les forces de l'ordre avaient imposé un couvre-feu pour tenter de décourager les protestataires de descendre dans la rue, mais cette mesure a été levée après que des partis d'opposition, des militants des droits humains et le barreau du pays a menacé d'intenter des poursuites contre le chef de la police.

Le couvre-feu avait de toutes façons été largement ignoré par les manifestants, dont certains ont même forcé samedi les autorités ferroviaires à les conduire en train jusqu'à Colombo pour participer au rassemblement, ont indiqué des responsables à l'AFP.

Manifestation demandant la démission du président Gotabaya Rajapaksa, dans le contexte de la crise économique du pays, près de la résidence du président à Colombo, au Sri Lanka, le 9 juillet 2022. REUTERS - DINUKA LIYANAWATTE

Depuis des mois, l'île de l’océan Indien est prise dans une spirale de pénuries liées au manque de devises étrangères. Faute de pouvoir importer des denrées élémentaires, la population manque de tout. Cette semaine, le Sri Lanka s’est vu totalement à court de pétrole, entraînant un regain de colère parmi les habitants.

