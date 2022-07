L'Union européenne approuve définitivement l'adhésion de la Croatie à l'euro au 1er janvier 2023

Le Conseil de l'UE, qui représente les pays membres, a adopté mardi les derniers actes juridiques validant le passage de la Croatie à l'euro au 1er janvier 2023.L'ex-république yougoslave va ainsi devenir le vingtième membre de la zone euro, sept ans après l'entrée de la Lituanie.

La Croatie va abandonner sa devise nationale, la Kuna, qui s'échangera au taux de 7,5345 kunas pour 1 euro, a annoncé le Conseil dans un communiqué. « Je tiens à féliciter mon homologue, Zdravko Maric, et la Croatie tout entière », a déclaré le ministre tchèque des Finances, Zbynek Stanjura, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil.« La Croatie a rempli avec succès tous les critères économiques requis et payera en euros à partir du 1er janvier 2023 », a-t-il ajouté.

L'événement a été marqué par une cérémonie de signature devant la presse à Bruxelles, en présence de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, du vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, et du commissaire à l'Économie Paolo Gentiloni. La Commission avait donné son feu vert à cette adhésion le 1er juin, estimant que la Croatie remplissait toutes les conditions.

19 pays jusqu'à présent dans l'euro

La fin de la procédure d'adhésion de la Croatie à la monnaie unique européenne intervient au moment où la devise, qui s'est affaiblie ces derniers mois dans le contexte de la guerre en Ukraine, a atteint la parité avec le dollar, pour la première fois depuis décembre 2002. L'euro a par ailleurs fêté en début d'année ses 20 ans d'existence en tant que monnaie fiduciaire.

Au 1er janvier 2002, des millions d'Européens dans douze pays avaient abandonné leurs lires, francs, deutsche mark et drachmes pour des pièces et billets en euros. Ils ont été rejoints depuis par sept autres pays : la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009), l'Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et enfin la Lituanie en 2015. La zone euro rassemble déjà 345 millions d'habitants, en attendant la Croatie. La monnaie unique est un symbole d'unité et de souveraineté européennes.

Tous les pays de l'UE se sont engagés en théorie à y adhérer dès qu'ils remplissent les conditions, mais aucun calendrier n'est fixé. Seule exception : le Danemark a négocié une exemption après un référendum en 2000 par lequel les Danois ont rejeté l'euro.

(Avec AFP)

