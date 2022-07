France: le parquet demande un procès aux assises pour l’islamologue Tariq Ramadan, accusé de viols

Le parquet de Paris a requis mardi 13 juillet un procès aux assises pour l’affaire Tariq Ramadan, l'Islamologue suisse étant accusé de viols par quatre femmes entre 2009 et 2016. Il est accusation de « viol » à l'égard de trois plaignantes et de « viol sur personne vulnérable » pour une quatrième. La décision finale d'un procès aux assises revient aux deux juges d'instruction chargées de l'affaire.

Publicité Lire la suite

L'affaire qui a provoqué la chute de Tariq Ramadan démarre en octobre 2017. Henda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque, et une autre femme surnommée « Christelle » portent plainte contre lui, dénonçant respectivement un viol en 2012 à Paris et un en 2009 à Lyon. Il est mis en examen en février 2018 et incarcéré pendant 10 mois à la prison de Fleury-Mérogis.

Dans ce dossier emblématique de l'ère #MeToo, Tariq Ramadan nie d'abord avoir eu des relations sexuelles extra-conjugales. Puis il concède, devant les photos et messages que les enquêteurs ont retrouvés dans son ordinateur, des « relations de domination » rudes, mais « consenties ».

En février, puis octobre 2020, l'islamologue de 59 ans est mis en examen pour des viols sur trois autres victimes potentielles. Et en avril dernier, une expertise conclut à une emprise psychologique de Tariq Ramadan sur les plaignantes, au regard de l'admiration, voire de la vénération de la part de ces dernières.

Pour le parquet, consentir à une relation sexuelle ne signifie pas « consentir à être maltraitée, frappée, sodomisée, au point d'en être réduit à un objet dénué de tout consentement ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne