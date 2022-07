Mondiaux d'athlétisme 2022: l'Éthiopienne Gotytom Gebreslase championne du monde du marathon

Emotions running high! 🥺



Ethiopia's Gotytom Gebreslase paces her race perfectly to take the #WorldAthleticsChamps title in a personal best 2:18:11 🥇



🥈 goes to Judith Jeptum Korir 🇰🇪 in 2:18:20 and @lonah_salpeter 🇮🇱 powers to 🥉in 2:20:18. pic.twitter.com/r8sCa6VCEX