Assaut du Capitole: Steve Bannon, ex-conseiller de Trump, reconnu coupable d'entrave à l'enquête

Steve Bannon a été reconnu ce vendredi coupable d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès par le jury d'un tribunal fédéral, après avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. Sa peine sera déterminée plus tard. Il encourt entre un mois et un an de prison pour chacun des deux chefs d'accusation qui pesaient contre lui.