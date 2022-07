Plus d'un millier de migrants débarquent en Italie en quelques heures

Un bateau de l'ONG Sea Watch en Sicile, le 8 août 2021 (image d'illustration). REUTERS - Darrin Zammit Lupi

Texte par : RFI

Plus d'un millier de migrants ont débarqué ces dernières heures en Italie et des centaines d'autres attendent un port d'accueil, ont indiqué dimanche les ONG et les autorités italiennes.