USA: la FED relève de nouveau ses taux de trois-quarts de points

La FED, la banque centrale américaine, a relevé pour la quatrième fois consécutive ses taux d'intérêts afin de refroidir la machine économique, car l'inflation bat des records aux États-Unis comme dans le reste du monde. Ce nouveau relèvement des taux n'est pas sans conséquence sur l'ensemble des marchés financiers, car l'argent y est plus cher.

La banque centrale américaine (FED) a annoncé mercredi 27 juillet une quatrième hausse d'affilée de ses taux directeurs, les relevant de trois-quarts de points pour les situer entre 2,25 et 2,50%, et prévoit de poursuivre ce mouvement face à l'inflation qui reste très élevée. « Les récents indicateurs de dépenses et de production ont ralenti. Cependant, les créations d'emploi sont restées robustes ces derniers mois, et le taux de chômage est toujours bas », a commenté la FED dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son comité monétaire (FOMC).

Il s'agit de la quatrième hausse des taux consécutive : un quart de point en mars, un demi-point en mai, et de trois quarts de point en juin - sa plus forte hausse depuis 1994.

« Le comité monétaire anticipe que de nouvelles hausses des taux directeurs seront appropriées », est-il précisé. La banque centrale américaine, qui procède habituellement par hausses d'un quart de point, a frappé fort, pour tenter de juguler une inflation qui a atteint en juin un nouveau record depuis plus de 40 ans, à 9,1% sur un an.

Et le comité monétaire assure de nouveau être « très attentif aux risques d'inflation ». L'objectif de ces hausses de taux est de rendre le crédit plus onéreux pour faire ralentir la consommation et l'investissement et, in fine, desserrer la pression sur les prix.

La décision a été prise à l'unanimité des 12 membres votants. Le comité monétaire était au complet, sans siège vacant, pour la première fois depuis 2013.

La FED espère réussir un « atterrissage en douceur », mais le ralentissement économique tant attendu pour faire baisser les prix pourrait s'avérer trop fort, ce qui pourrait peser sur le marché de l'emploi, voire précipiter la première économie du monde dans une récession.

L'Afrique face au risque d'une crise de la dette

Les taux directeurs avaient été abaissés en urgence entre 0 et 0,25% en mars 2020, pour soutenir l'économie face à la crise du Covid-19, et sont restés dans cette fourchette jusqu'en mars dernier.

Mais quand les taux d'intérêt américains sont à la hausse, le moral du reste du monde est à la baisse. L'argent et de plus en plus cher, ce qui n'arrange pas les pays africains qui ont actuellement besoin d'emprunter, soit pour financer leur transition économique, leur développement ou leur budget.

Alors qu'il y a un an encore, les pays africains constataient avec ravissement une baisse générale des taux auxquels ils empruntaient (notamment les fameux eurobonds), cette embellie n'a guère duré.

En juin, le puissant Nigeria a dû renoncer à un emprunt de 950 millions de dollars, car les conditions n'étaient pas assez avantageuses. Cette remontée des taux pèse aussi sur les taux de change entre monnaies, ce qui renchérit encore l'ardoise.

Aujourd'hui, 60% des pays africains à faibles revenus présentent un risque de surendettement. Ils étaient 20% il y a dix ans. La situation est donc grave, mais pas désespérée, soulignent les économistes, pour peu que la coopération mondiale suive.

Les pays du G20 qui ont mis en place durant la pandémie un cadre commun pour aider les pays africains surendettés à gérer leur dette doivent désormais agir sans tarder, souligne le FMI qui pointe les risques de contagion d'une possible crise de la dette.

