Guerre en Ukraine: Kiev appelle les habitants de la région de Donetsk à évacuer

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 16 juin 2022 à Kiev. AP - Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce samedi 30 juillet les habitants de la région de Donetsk à évacuer pour échapper à la « terreur russe » et aux bombardements sur cette région de l'est où Kiev demande à la Croix-Rouge et à l'ONU de se rendre auprès de ses soldats prisonniers des forces russes.