Algérie: au moins 26 morts dans des feux de forêt au nord du pays

Le dernier bilan des incendies qui ravagent le nord de l'Algérie est lourd. Selon les informations dévoilées par le ministère de l'Intérieur, mercredi 17 août, 26 personnes ont péri dans les feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs jours. Plusieurs dizaines d'autres personnes ont également été blessées.

Kamel Beldjoud a pris la parole lors du journal télévisé de 20 heures (19 heures TU) de ce mercredi 17 août. Le ministre algérien de l'Intérieur s'est exprimé à propos des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord de l'Algérie. Le dernier bilan, dévoilé par le ministre, fait état de 26 décès. « 26 personnes sont mortes : deux à Sétif et 24 à El Tarf », près de la frontière avec la Tunisie, a déclaré Kamel Beldjoud. Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires mais aucun nouveau chiffre n'a été donné sur le nombre de blessés.

Un précédent bilan de la protection civile faisait état de quatre personnes brûlées à divers degrés et 41 autres souffrant de difficultés respiratoires à Souk Ahras, autre ville frontalière de la Tunisie. Des images impressionnantes montrent des habitants de cette ville fuyant leurs maisons face aux flammes. Selon les médias locaux, plus de 350 familles ont fui leurs maisons à Souk Ahras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies.

« Certains de ces incendies sont provoqués »

La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies. « 39 incendies dans 14 wilayas (préfectures) sont en cours », a indiqué la protection civile, en précisant que la wilaya d'El Tarf enregistre le plus grand nombre d'incendies avec 16 feux, dont un bon nombre toujours en cours. Des hélicoptères bombardiers d'eau sont intervenus dans trois préfectures, dont Souk Ahras.

Depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont éclaté détruisant 800 hectares de forêt et 1 800 hectares de taillis, a précisé le ministre de l'Intérieur. « Certains de ces incendies sont provoqués », a affirmé Kamel Beldjoud.

Avec les 26 morts de ce 17 août, le bilan de l'été 2022 grimpe à 30 morts. Chaque année, l'Algérie est touchée par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année, sous l'effet aussi des changements climatiques. L'été 2021 fut le plus meurtrier avec au moins 90 morts dans des feux de forêt, qui ont ravagé le nord du pays où plus de 100.000 hectares de taillis sont partis en fumée.

