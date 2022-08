Le gouvernement du Monténégro perd sa majorité après une motion de censure

Le gouvernement monténégrin, formé autour du Premier ministre Dritan Abazovic a perdu sa majorité après une motion de censure votée au parlement samedi 20 août. Connu pour son combat anticorruption, le Premier ministre faisait face depuis des semaines à des fortes tensions politiques dues à un accord controversé entre le pouvoir et l’Église orthodoxe serbe au sujet de la propriété de monastères et églises dans le petit pays bordant l’Adriatique.

Avec notre correspondant régional, Laurent Rouy

C'était le second gouvernement de Dritan Abazovic et il a duré à peine quatre mois. Le Premier ministre a été renversé par le parlement après avoir signé un accord entre le gouvernement et l'église orthodoxe. Dans ce pays à majorité orthodoxe, les questions religieuses sont hautement politisées, et notamment la question de la propriété des terres de l'Église avait contribué à la chute des deux précédents gouvernements.

Pourtant Dritan Abazovic, connu pour son action résolue contre la corruption et contre la criminalité organisée, estime que c'est le démantèlement d'un important trafic de cigarettes, qui est la cause réelle de la chute de son cabinet. A demi-mot, il a accusé une partie de la classe politique d'être liée à ce gigantesque trafic.

Alors que des voix s'élèvent pour que Dritan Abazovic utilise ses derniers jours au gouvernement pour ordonner à la police d'arrêter le plus grand nombre possible de criminels, le départ du Premier ministre devrait profiter au président Milo Djukanovic, qui alterne les différentes fonctions étatiques depuis 24 ans, et qui a couvent été accusé de collusion avec le crime organisé.

