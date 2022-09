À Cuba, le mariage gay et la gestation pour autrui légalisés

Les Cubains ont approuvé par référendum un nouveau Code de la famille, légalisant notamment le mariage gay et la gestation pour autrui. Un texte soutenu par le chef d'État Miguel Diaz Canel.

Les résultats du référendum de ce dimanche 25 septembre sont « irréversibles » pour la présidente du Conseil électoral national (CEN), Alina Balseiro. Selon des résultats presque définitifs, la participation s'est établie à 74,01%, avec 66,87% en faveur du texte, et 33,13% contre, a rapporté le CEN.

Le mariage homosexuel devient donc légal, tout comme l'adoption homoparentale. Les droits des enfants, des personnes âgées et des handicapés sont renforcés. Et la gestation pour autrui « solidaire », à savoir sans but lucratif, est reconnue. Le texte, désormais l'un des plus progressistes d'Amérique latine en matière de droits sociétaux, a été approuvé par les Cubains et va donc remplacer l'ancien Code de la famille datant de 1975.

Largement soutenu par le gouvernement, le vote en faveur du « oui » a fait l'objet d'une intense campagne officielle, dans la rue, à la télévision et sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que les Cubains étaient amenés à se prononcer sur une loi par référendum, un scrutin jusque-là réservé aux textes constitutionnels.

