Royaume-Uni: la Première ministre Liz Truss démissionne

Contrainte à une série de revirements sur ses promesses de campagne, elle avait dû notamment changer de ministre des Finances après que le budget présenté fin septembre a déclenché une panique sur les marchés financiers. Liz Truss avait succédé à Boris Johnson le 6 septembre 2022.

« Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur », a déclaré Liz Truss devant le 10, Downing Street. Elle a précisé qu'un nouveau scrutin interne aurait lieu au sein de la majorité « d'ici à la semaine prochaine» pour la remplacer.

Le chef de l'opposition britannique, le travailliste Keir Starmer, a appelé à la tenue d'élections législatives dès «maintenant».

La pression était de plus en plus forte sur Liz Truss. La Première ministre britannique, en poste depuis 6 semaines, et qui a vécu une journée de mercredi pour le moins «difficile» avec la démission de la ministre de l'Intérieur et une soirée sous haute tension au Parlement.

Le porte-parole de la Première ministre avait assuré dans un premier temps qu'elle n'avait aucune intention de renoncer.

