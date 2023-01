Ukraine: l'armée russe dit avoir achevé la conquête de Soledar

Combats entre les forces ukrainiennes et russes à Soledar, dans la région de Donetsk, en Ukraine, mercredi 11 janvier 2023.

Les forces russes ont pris la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi 13 janvier le ministère russe de la Défense cité par les médias d'État. Le ministère a ajouté que la prise de la ville par la Russie permettrait à ses troupes de contenir les forces ukrainiennes dans la ville voisine plus grande de Bakhmout.

De notre correspondante à Moscou,

Wagner avait annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la prise de contrôle avec cette photo de son patron dans ce qui était présenté comme une des mines de sel de Soledar, une photo qui avait fait sensation, mais le groupe avait aussi précisé que les combats se poursuivaient à Soledar.

Le Kremlin avait, dans la foulée, sur l’issue de cette bataille recommandé la prudence. Mais cette fois l’annonce est officielle, et ce n’est pas un détail.

Après un long silence de l’armée, elle vient cette fois du ministère de la Défense russe. Rappelons qu’Evgéni Prigojin avait répété que seuls ses hommes opéraient dans la ville.

Le ministère de la Défense, lui, donne un luxe de détails, ce qui pourrait sonner implicitement comme si les troupes régulières étaient aussi présentes.

Couper les voies d’approvisionnement

Dans la rafale d’annonces qui viennent de tomber à l’instant, l’armée russe avance que les pertes des troupes ukrainiennes dans la région de Soledar ont dépassé 700 hommes en trois jours, 300 unités de matériels ont été détruits, et il y a surtout ces mots : « La prise de Soledar a été rendue possible grâce à l’attaque constante de l'ennemi par l'aviation, les missiles et l'artillerie », évocation aussi d’un rôle important joué par des troupes aéroportées.

Sans surprise surtout, l’armée russe se projette déjà, évoque la bataille de Bakhmout (en ukrainien, Artëmovsk pour les Russes). Cette prise de contrôle, dit-elle, va lui permettre de couper les voies d’approvisionnement des troupes dans la ville.

