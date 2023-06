Le groupe Wagner va continuer ses opérations au Mali et en Centrafrique, affirme la diplomatie russe

Le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique, a assuré le 26 juin 2023 le chef de la diplomatie russe, qui affirme en outre que la rébellion de cette organisation en Russie n'affectera pas la relation entre Moscou et ses amis. Les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine « comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer », a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien à la chaîne RT.

« J'ai reçu plusieurs appels de solidarité, y compris de mes collègues africains. » Ce 26 juin 2023, dans un entretien accordé à la chaîne Russia Today (RT), le ministre russe des Affaires étrangères a été questionné sur une éventuelle inquiétude grandissante dans certains pays africains, après la rébellion avortée du groupe Wagner menée contre le Kremlin les 23 et 24 juin 2023.

Sergueï Lavrov a balayé ces inquiétudes : « Je n’ai pas vu de panique particulière, je n’ai pas vu de changement dans l’attitude des pays africains vis-à-vis de la Fédération de Russie. Au contraire. »

Il a rappelé que des membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine « comme instructeurs ». « Ce travail va bien-sûr continuer », a-t-il affirmé sur RT.

Le chef de la diplomatie a estimé que l'Europe et la France ayant laissé ces pays, ceux-ci se sont tournés vers la Russie et Wagner. « Quand ces pays se sont retrouvés face à face avec la menace terroriste, la RCA et le Mali ont demandé à la société Wagner d’assurer la sécurité de leurs dirigeants », a-t-il affirmé. « En plus de ces relations avec l’organisation Wagner, les gouvernements de République centrafricaine et du Mali ont des contacts officiels avec notre gouvernement. À leur demande, plusieurs centaines de militaires travaillent, par exemple en RCA, en qualité d'instructeurs ».

Sergueï Lavrov a également abordé l’instabilité dans le Sahel et la crise libyenne. Questionné enfin sur les préparatifs du deuxième Sommet « Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, pour la paix, la sécurité et le développement », prévu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le ministre a conclu : « Ça bat son plein […] et je pense que ce sera très intéressant pour tout le monde de découvrir l’agenda de cette rencontre. »

