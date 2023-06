Perpétuité pour un ancien gendarme rwandais jugé à Paris pour crime contre l'humanité

Déjà, on avait à faire à un gendarme, donc à une autorité, et surtout pas à n'importe quel gendarme. Le président l'a rappelé dans son délibéré, en disant qu'il avait un rôle d'autorité au sein de la gendarmerie parce qu'il était gradé. C'était un des sous-officiers. Mais il avait aussi une autorité morale de facto auprès de la population en sa qualité de gendarme et du fait de sa personnalité. Parce que c'était quelqu'un de connu et reconnu dans la région avant le génocide. Donc je pense qu'on est pas sur le petit poisson que la défense a voulu nous présenter.