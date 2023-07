Coup d'État au Niger: le président tchadien Mahamat Idriss Déby à Niamey pour une médiation

Après une réunion au Nigeria, les chefs d’État de la Cédéao ont lancé un ultimatum aux putschistes ont décidé de sanctions financières. Mahamat Idriss Déby est à Niamey pour une médiation.

Quatre jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby est arrivé ce dimanche 30 juillet à Niamey après avoir rencontré le président nigérian Bola Tinubu, également président en exercice de la Cédéao.

L’organisation ouest-africaine s’est rassemblée à huis clos à Abuja. À l’issue de cette réunion, les chefs d’État ont annoncé un ultimatum d’une semaine pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Ils n’excluent pas le « recours à la force » si nécessaire. En attendant, des sanctions ont été décidées avec effet immédiat : fermeture des frontières puis des vols en direction du Niger, plus de transactions commerciales avec le Niger, plus de transactions énergétiques avec le Niger, gel des avoirs bancaires. Une réunion des chefs d’état-major de la Cédéao doit se tenir en urgence.

Le président Mohamed Bazoum est considéré par ses pairs comme le seul président légitime et reconnu par la Cédéao, qui condamne en des termes très forts le coup d’État du 26 juillet. Seuls ses actes et ceux de ses représentants sont reconnus par l’organisation ouest-africaine. La Cédéao exige la libération et la restauration du pouvoir du chef de l’État, qu’elle considère d’ailleurs comme un otage, tout comme sa famille et les membres du gouvernement du Niger. Les chefs d’État de l’organisation régionale ont indiqué qu’ils tiendraient pour responsable la junte, si par malheur quelque chose arrivait à Mohamed Bazoum.

