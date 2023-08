Niger: le président américain Biden demande la libération immédiate du président Bazoum

Le président américain Joe Biden a appelé ce 3 août 2023 à la « libération immédiate » du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, retenu depuis le 26 juillet par des militaires à l'origine d'un coup d'État.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La situation au Niger est suivie de près aux États-Unis et au plus haut niveau : Joe Biden en personne appelle à la libération du président Mohamed Bazoum dans un contexte où les Américains font aussi part de leur préoccupation concernant la sécurité de leurs ressortissants.

Jusqu’ici, c’était en effet le secrétaire d’État, Antony Blinken, qui s’exprimait sur la situation au Niger, ainsi que les différents porte-paroles de la Maison Blanche.

Mais cette fois, c’est le président lui-même qui demande la libération de son homologue nigérien et allié essentiel au Sahel. Mohamed Bazoum est toujours détenu par les militaires putschistes.

Dans un communiqué publié le jour de l’anniversaire de l’indépendance du Niger – le 3 août – Joe Biden explique que les Nigériens ont le droit de choisir leurs dirigeants. Il affirme que le partenariat entre les États-Unis et le Niger dépend de la défense des valeurs démocratiques fondamentales, de l’ordre constitutionnel, de la justice et du droit à se rassembler pacifiquement.

Les voyages au Niger sont désormais formellement déconseillés aux Américains

Les conditions de sécurité au Niger préoccupent par ailleurs de plus en plus à Washington. Par mesure de prudence, le Département d’État ordonne le départ du personnel non essentiel de l’ambassade américaine à Niamey, qui n’assure plus que les services d’urgence.

Le niveau de vigilance recommandé aux voyageurs à destination du Niger est relevé. Les voyages au Niger sont désormais formellement déconseillés aux Américains. Jusque-là, il leur était demandé de bien réfléchir avant de se déplacer dans le pays et de faire preuve d’une grande prudence.

