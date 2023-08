Colombie: un fort séisme d'une magnitude de 6,1 secoue Bogota

Un fort tremblement de terre a secoué ce jeudi 17 août, à la mi-journée Bogota, suscitant un bref vent de panique dans les rues de la capitale colombienne. La secousse, d'une magnitude de 6,1, a eu lieu à 12h04 (17h04 TU).

C’est ce dont fait un bulletin urgent du service géologique colombien publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

L'épicentre du séisme était situé dans la localité d'El Calvario, à 40 km au sud-est de Bogota, et à une profondeur de 30 km, toujours selon le service géologique. Les bâtiments ont tremblé, des sirènes se sont déclenchées et des milliers de personnes, certaines paniquées, sont immédiatement sorties des immeubles pour se précipiter dans la rue et appeler leurs proches avec leur portable.

Des ouvriers sont descendus précipitamment d'un immeuble en construction pour trouver refuge, au milieu de centaines d'autres badauds, dans un parc voisin bondé. Une seconde secousse a eu lieu une dizaine de minutes plus tard, suscitant là aussi des cris de peur et un bref affolement. Aucun dégât aux bâtiments n'était cependant visible.

Une demi-heure après le séisme, les autorités n'avaient encore fait état officiellement d'aucune victime ou dégâts.

(Avec AFP)

