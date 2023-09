Gabon: le général Oligui Nguema a prêté serment en tant que président de la transition

Au Gabon, cinq jours après le coup d’État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dirige le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), a prêté serment sur une « charte de la transition » en tant que « président de la transition » du pays, ce 4 septembre 2023 à Libreville. « Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi », a déclaré le nouvel homme fort du pays, qui a également affirmé qu'il préservera « les acquis de la démocratie ».

[Image d'illustration] Le général Brice Oligui Nguema, à Libreville le 16 août 2023, lors des célébrations précédant la fête de l'indépendance du Gabon célébrée le 17 août 2023. AFP - -

Ce 4 septembre 2023 à Libreville, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment, serment de préserver le régime républicain, de respecter la charte de transition. Un serment applaudi chaleureusement dans la salle et par plusieurs coups de canons à l'extérieur. Finalement, les juges de la Cour constitutionnelle ont présidé à la cérémonie, à l'exception de sa présidente qui a été écartée. Dans la salle, également, il y avait des autorités administratives, militaires, diplomates, l'ancien gouvernement dissous récemment, le Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze et la vice-présidente Rose Christiane Ossouka Raponda qui venaient d'être écartés par le putsch militaire. À noter, la présence au premier rang des leaders de la plate-forme d'opposition, Alternance 2023, à l'exception du candidat Albert Ondo Ossa. Des leaders qui ont marqué hier leur ralliement à la transition, pour « le bien supérieur de la nation », ont-ils dit. Rose Christiane Ossouka Raponda (à droite) avec à ses côtés Alain-Claude Bilie-By-Nze lors de la cérémonie de prestation de serment du général Brice Oligui Nguema, le 4 septembre 2023 à Libreville. © François Mazet/RFI