Vague de chaleur en Tunisie, pays en première ligne du changement climatique

Une météorologiste travailant à l'Institut National de la Météorologie à Tunis, le 9 août 2021, alors qu'une vague de chaleur intense s'abat sur la Tunisie. © Matthias Raynal/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une vague de chaleur s’est abattue sur la Tunisie, on attend des températures extrêmes pour mardi 10 août. Le mercure dépassera les normales saisonnières de 8 à 15 °C selon les régions. Les événements extrêmes sont appelés à être plus fréquents, plus intenses à travers le monde, selon le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), qui vient de publier un rapport très alarmant.