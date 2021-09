Face aux conséquences du changement climatique, la solution est dans la nature, selon l’UICN

Alors que le congrès mondial de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) se poursuit ce lundi 6 septembre à Marseille, l’ONG attire l'attention sur des « solutions fondées sur la nature » pour pouvoir lutter contre les conséquences du changement climatique, décarboner ou protéger contre l’érosion côtière : en préservant des écosystèmes.

Avec notre envoyée spéciale à Marseille, Agnès Rugier

Dans le cadre de la lutte contre les dérèglements du climat, la nature est une formidable boîte à outils, dont nous n’avons pas toujours conscience. Pourtant, si l’on veut atténuer le changement climatique, il faut absorber le carbone et le stocker, ce dont la nature est très capable, selon Sébastien Moncorps, président du l’UICN France.

« Les principaux réservoirs naturels de carbone de la planète, ce sont les milieux naturels terrestres comme les forêts, les zones humides, les prairies et beaucoup les milieux marins, explique-t-il. Donc si nous protégeons, voire nous restaurons les milieux naturels, nous protégeons une solution gratuite et efficace de stockage et de captage du carbone. »

Protéger les zones humides contre les inondations et la sécheresse

Et la nature peut aussi nous aider à nous adapter au changement climatique. Pour lutter contre l’érosion côtière, par exemple, il peut suffire de maintenir les dunes en bon état, ainsi que protéger les zones humides pour éviter les inondations.

« La nature est pourvoyeuse de solutions, poursuit Sébastien Moncorps. Par exemple, en protégeant les zones humides, on investit dans des solutions de lutte contre les inondations et la sécheresse. Les zones humides sont des éponges naturelles, capables d’absorber le surplus d’eau en cas d’inondations et de le restituer en cas de sécheresse. La nature est notre alliée dans la lutte contre le changement climatique : investissons dans ces solutions fondées sur la nature. »

C’est un des messages portés par l’UICN dans la perspective de la prochaine conférence climat, la COP26.

