Résoudre les conflits dans la filière de l'huile de palme avec des jeux de rôle

Avec notre envoyée spéciale à Marseille, Agnès Rougier

Résoudre les conflits de territoire, protéger les ressources naturelles sans léser les populations locales, voilà à quoi peuvent servir les jeux de rôle développés par les chercheurs du CIRAD. Ces jeux ont été développés pour la filière huile de palme au Cameroun, en Indonésie et en Colombie.

Claude Garcia, professeur de gestion forestière à l’Université des sciences appliquées de Berne :

On a développé des jeux qui expliquent comment fonctionne la filière de l'intérieur. On a fait jouer ces jeux aux petits producteurs, aux industriels, et ensuite, en jouant, on comprend les positions de l'autre on comprend ses faiblesses, ses forces, ses marges de manœuvre et ça permet d'avoir de meilleurs accords.