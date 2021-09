227 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde en 2020

Les soutiens de la militante écologiste Berta Caceres, se sont rassemblés pendant le procès de Roberto David Castillo à Tegucigalpa, au Honduras, le lundi 5 juillet 2021. AP - Elmer Martinez

La planète va mal et ceux qui la défendent sont parfois pris pour cible. L'an dernier, 227 militants pour la cause environnementale ont été assassinés à travers le monde. C'est ce qui ressort d'un rapport édifiant de l'ONG Global Witness. Ces attaques sont toujours liées à l'exploitation outrancière des ressources naturelles et elles touchent particulièrement l'Amérique du Sud.