Reportage

Les épicéas décimés par le bostryche dans le Jura suisse

Audio 01:32

Galeries de scolytes, ou bostryche, sur un tronc d'arbre mort. Wikimedia/ Père Igor

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est le cauchemar des gardes forestiers : le scolyte ou bostryche typographe. Cet insecte ne mesure pas plus de quelques millimètres. Et pourtant, depuis plusieurs années, il ravage les forêts d'épicéas partout en Europe, menaçant jusqu'à la survie même de notre arbre de Noël. Parmi les régions les plus touchées, le Jura suisse où les épicéas sains commencent à se compter sur les doigts de la main.