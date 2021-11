«Mettons-nous au travail»: Boris Johnson ouvre le ban de la COP26

Glasgow, le 1er novembre 2021: c'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui a ouvert les débats de la COP26, en en dramatisant les enjeux. Un échec déclencherait une colère «incontrôlable» a-t-il lancé. REUTERS - YVES HERMAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Joe Biden, Emmanuel Macron, Narendra Modi, le prince Charles et Boris Johnson, les dirigeants et représentants de dizaines de pays donnent le coup d'envoi de la COP26 à Glasgow. Cette conférence est la plus importante depuis les accords de Paris en 2015 et cette fois, il n'y a plus le choix, il faut agir. Pour l'instant, les objectifs des différents Etats représentent un aller simple pour le désastre, selon le secrétaire général des Nations unies. Et l'heure est à la dramatisation des enjeux.