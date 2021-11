COP26: la Russie, absente à Glasgow, change de discours sur le climat

Les vastes incendies en Sibérie et la fonte du permafrost ont inquiété, au point que mi-octobre à la surprise générale, Vladimir Poutine annonçait cet objectif : la neutralité carbone du pays au plus tard en 2060.

Vladimir Poutine ne sera pas à la COP 26 qui s’est ouverte à Glasgow. La Russie, très dépendante des énergies fossiles, est le 4e pollueur au monde et, longtemps, le pouvoir a perçu le réchauffement climatique avant tout comme une opportunité. Mais désormais le discours change.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Longtemps, Vladimir Poutine a été classé au rang des climato-sceptiques ; sceptique sur l’origine humaine du réchauffement et focalisé avant tout sur la croissance. « Qui se plaindrait vraiment de quelques degrés de plus », disait le président russe il y a quelques années. Le maître du Kremlin vantait alors les chances offertes par la fonte de l’Arctique : l’exploitation de gaz, de pétrole, de produits miniers, l’ouverture de nouvelles voies navigables.

Un changement, mais sous condition

Entre temps, les vastes incendies en Sibérie et la fonte du permafrost ont inquiété, au point que mi-octobre à la surprise générale, Vladimir Poutine annonçait cet objectif : la neutralité carbone du pays au plus tard en 2060. Un véritable changement de cap, mais à son rythme et pas à n’importe quel prix.

Moscou reste ainsi vent debout contre le projet européen de taxe carbone à ses frontières, un projet perçu comme anti-russe dans un pays encore très dépendant du charbon. Enfin, le 28 octobre dernier, un diplomate russe jugeait que les sanctions occidentales empêchaient les entreprises russes de s’engager dans la transition énergétique.

