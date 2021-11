COP26: les jeunes Sénégalais découvrent les enjeux dans un atelier aussi vrai que nature

La COP26 s'est lancée à Glasgow, en Écosse, dimanche 31 octobre. À Dakar, au Sénégal, certains ont déjà lancé des négociations sur le climat et fait des propositions lors d’une simulation de COP, entre jeunes. Une initiative du consortium « Green Team Sénégal » qui regroupe des associations environnementales, pour mieux comprendre les enjeux de ce rendez-vous.

De notre correspondante à Pikine, en banlieue de Dakar

Une simulation, certes, mais c'est comme si c’était vrai : une cinquantaine de jeunes se mettent dans la peau de négociateurs et préparent leurs arguments…Coura Ly s’exprime au nom des pays en développement : « Nous représentons l'Afrique, ceux qui émettent le moins et sont les plus touchés. Mais on va essayer de changer les choses. »

Dans un autre coin de la pièce, Mahamadou Soumbounou, faux représentant du groupe Chine, se prépare à répondre aux critiques : « Nous nous considérons comme un pays qui a besoin d'être accompagné... » Une autre participante lui lance : « Vous êtes la société civile, vous êtes venus à la COP pour influencer les politiques. »

Une simulation orchestrée par Ornella Tchanque, qui se définit comme « militante de la justice climatique ». « Ça permet aux jeunes de comprendre ce qu'est la COP, de comprendre ce qui se négocie, pourquoi c'est si important... Pour qu'ils puissent être de véritables acteurs sur le terrain », explique-t-elle.

Cheikh Fahim Sané, lui, joue le rôle d’un lobbyiste : « Nous défendons naturellement nos intérêts, les intérêts des industriels. » Une fois sortie de son personnage, il confie : « Participer à cet atelier permet de très bien comprendre comment ça marche. »

Après ces fausses négociations dans la bonne humeur, les participants se disent mieux armés pour suivre les discussions qui s’ouvrent à Glasgow.

