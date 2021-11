Climat: nouveau déploiement de balises Argos pour sonder le réchauffement des océans

Afin de mesurer le changement climatique via les évolutions des océans, le réseau Argo, un programme scientifique d'analyse des territoires marins, va déployer des balises supplémentaires pour analyser les changements de l'océan.

Depuis une vingtaine d’années, la Commission océanographique intergouvernementale et l'Organisation mondiale de la météo ont installé des balises marines un peu partout dans le monde. Actuellement, le programme Argo compte 4 000 flotteurs répartis dans tous les océans pour mesurer le degré de salinité et le réchauffement des eaux de mers.

La France est le troisième plus gros contributeurs d'enregistreurs de données. Et alors que la COP26 regroupe plus d'une centaine de dirigeants pour réfléchir sur comment réduire le réchauffement climatique qui menace notre planète, la France, qui compte déjà 277 balises, a débuté depuis mardi le déploiement d'une centaine de balises supplémentaires.

Ces balises recueillent quasiment en temps réel les modifications des températures des océans, ce qui permet de procéder à une modélisation des évolutions climatiques et de leurs conséquences. Ces flotteurs, qui sont en fait des robots autonomes fonctionnant à l'énergie solaire, transmettent ensuite les données récoltées par satellites aux scientifiques qui traitent les informations collectées.

Jusque-là, le déploiement des balises se faisait à partir de bateaux à moteur, mais pour mieux réduire l'impact carbone des expéditions, les scientifiques utilisent cette fois-ci un navire à voile. Autre bénéfice d'avoir recours à un voilier : le coût de l'expédition est ainsi divisé par 10.

