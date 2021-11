Mobil'Air, un projet pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes

Dans son dernier rapport, le programme des Nations unies pour l’Environnement analyse le risque que courent les villes face au réchauffement climatique. En France, les voitures et les chauffages au fuel ou au bois sont responsables d’impacts néfastes pour la santé. À Grenoble, le programme Mobil’Air a été lancé pour tenter de répondre au problème.

À Grenoble, dans le sud-est de la France, quand les épidémiologistes ont alerté de la mort prématurée d’environ 150 personnes par an en raison de la pollution aux particules, la mairie s’est tournée vers le laboratoire d’économie appliquée du CNRS, qui a lancé Mobil’Air.

Ce programme évalue les émissions dans la ville et propose, en fonction des résultats, des solutions personnalisées. Pour l’exemple de Grenoble, les experts estiment « qu’il faudrait changer la totalité des chauffages au bois inefficaces par des poêles au granulé » explique Sandrine Mathy, directrice de recherche.

Elle rajoute qu’il faudrait également agir sur les transports et « mettre en place une zone à faible émission qui permette de baisser de 36% les kilomètres parcourus par les voitures sur le territoire. Et à partir de là, on montre que du fait de cette baisse de la place de la voiture, on doit organiser des reports modaux ».

La baisse du recours à la voiture aurait plusieurs avantages, selon la directrice de recherche. « Si ces reports modaux se font vers ce qu’on appelle les modes actifs comme la marche à pied ou le vélo, et bien on a encore plus de bénéfices sanitaires au-delà de la baisse de la pollution puisqu’on va faire plus d’activités physiques ce qui a un impact sanitaire extrêmement fort sur la baisse des risques de maladies cardiovasculaire et sur la baisse de mortalité dans son ensemble », conclut-elle.

Et contrairement à la menace diffuse du changement climatique, ce sont ces bénéfices sanitaires, en quelque sorte « privatisés », qui ont permis le succès du programme Mobil’air.

