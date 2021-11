Montéedeseaux: les conséquences du changement climatique illustrées en simulation virtuelle

Des chercheurs français de l’université de Caen en Normandie ont développé une simulation en trois dimensions mettant en scène la montée inéluctable des eaux d’ici à la fin du siècle. Ces animations démontrent de façon saisissante que la plupart des populations vivant dans des régions en bord de littoral seront durement touchées.

Publicité Lire la suite

D’ici à 2050, 300 millions d’habitants dans le monde risquent d’être confrontés à des inondations côtières au moins une fois par an, alertent les experts du GIEC, le Groupe intergouvernemental des Nations unies sur le réchauffement climatique. Selon les experts, les mers finiront par envahir une partie des habitats et les terres agricoles en polluant au passage les nappes phréatiques qui se chargeront alors en sel.

Afin d'alerter les élus et les habitants du littoral des côtes normandes, les chercheurs de l'université de Caen ont mis en images cette montée des eaux. Ces simulations virtuelles sont projetées dans la salle du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (Cireve) de l'université qui est spécialisée dans la réalisation d’images 3D à usage scientifique.

Avec un casque spécifique, l’expérience immersive montre que certaines villes en 2100 comme Étretat ou encore Quiberville, qui se situent en Seine-Maritime, seraient envahies en cas de tempête, par des flots s’élevant jusqu’à un mètre. Et ce en seulement quelques minutes.

En se basant sur les études de phénomènes climatiques observés ces derniers temps, les 23 chercheurs et experts régionaux estiment que les deux tiers du littoral normand sont déjà concernés par les débordements côtiers.

► À écouter aussi : Afrique, Océan indien, Pacifique: que peut la COP26 face à la montée des eaux?

Mais le pire serait à venir, selon Normandie.fr qui cite Stéphane Costa, enseignant-chercheur à l’université de Caen et chef de projet des simulations numériques en 3D qui mettent en scène cette montée des eaux inéluctables à l’horizon 2100.« Aujourd’hui, le réchauffement climatique est tel que l’augmentation des températures commence à s’aligner sur les scénarios pessimistes du GIEC, c’est-à-dire, une augmentation globale de 3 ou 4°C. Ces 3 ou 4 degrés de réchauffement atmosphérique auront comme conséquence une élévation d’un mètre, voire plus du niveau des mers en 2100 », estime-t-il.

Concernant spécifiquement le littoral normand, « nous risquons de voir apparaître une érosion exacerbée des côtes mais également pour toutes les zones basses des franchissements de la mer, des submersions occasionnées par des tempêtes qui seront probablement beaucoup plus fréquentes et plus violentes », raconte-t-il.

Et si le littoral est la région qui inquiète davantage les chercheurs, car victime numéro une du réchauffement climatique, les risques pour les terres sont bien présents. « Cette montée des eaux va progresser à l’intérieur des terres par les fleuves et va même bloquer les écoulements fluviaux en générant des inondations continentales, très loin à l’intérieur des terres », conclut Stéphane Costa.

Pour répondre à ce constat, certains préconisent de renforcer ou de créer des digues immenses, des habitations sur pilotis ou encore des maisons flottantes. Mais même ainsi, l’eau arrivera toujours à se frayer un chemin, préviennent les experts. Et avec 60 grandes marées par an en 2100 sur les côtes normandes, il n’y aura peut-être pas d’autres solutions que de déplacer les biens et les activités des personnes vers des zones à moindre risque et non inondables.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne