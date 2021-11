Pékin et Moscou répliquent aux critiques de Joe Biden sur l’absence de leur chef d’État à la COP26

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue Xi Jinping ont tous les deux boudé la COP26 à Glasgow, du 31 octobre au 12 novembre 2021. AP - Ramil Sitdikov

La Chine et la Russie ont répliqué mercredi 3 novembre aux critiques de Joe Biden au sujet de l'absence de Xi Jinping et Vladimir Poutine à la COP26 de Glasgow prévue jusqu'au 12 novembre. Russes et Chinois ont défendu leurs actes « concrets » et « sérieux » contre le réchauffement climatique.