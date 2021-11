COP26: les Balkans misent toujours sur le charbon, à leurs risques et périls

Les pays du sud-est de l'Europe restent très dépendants de la lignite, dont leur sous-sol regorge, pour produire de l'électricité. Une véritable catastrophe environnementale : ces 18 centrales polluent plus que tout le parc de l'Union européenne. Les populations locales paient de leurs vies un choix énergétique controversé.

Au Kosovo, le prix du kWh a de quoi faire rêver bien des consommateurs européens : à peine 0,06 euro, trois fois moins qu'en France. Ce tarif très bas est un héritage de l'histoire socialiste yougoslave du petit pays, toujours dépendant à 90% de ses deux centrales thermiques au charbon, construites en 1962 et 1983 en périphérie de la capitale Pristina. Équipées d'une technologie très ancienne, leurs cheminées recrachent des quantités astronomiques de particules fines, bien au-delà des normes autorisées. En 2020, le réseau écologiste européen Bankwatch y a relevé des pics de concentration de PM10 jusqu'à 50 fois supérieurs à la limite journalière autorisée.

Des poussières qui ont un impact très lourd sur les riverains de cette zone la plus densément peuplée du Kosovo : une surmortalité de six décès pour mille habitants leur serait directement liée. Dans son dernier rapport annuel, la Commission européenne a d'ailleurs sommé Pristina, encore une fois, de réduire sa dépendance au charbon, qualifié d'« approvisionnement énergétique dangereux pour la santé ».

Tout pour la lignite

En effet, le Kosovo est tenu, comme les cinq autres pays des Balkans occidentaux candidats à l'intégration européenne, de se conformer depuis le 1er janvier 2019 aux quotas de pollution fixés par la Communauté de l'énergie, le marché intégré européen. Or ces États les dépassent allègrement, dégageant six fois plus de dioxyde de souffre (SO2) et 1,6 fois plus de particules fines que les normes légales. Selon les derniers calculs de Bankwatch, leurs 18 centrales au charbon émettent même 2,5 fois plus de SO2 que les 221 de toute l'Union européenne. L'an passé, la Serbie, pays de 7 millions d'habitants, a à elle seule rejeté dans l'air plus de SO2 que l’ensemble de l’UE, dont la population est 64 fois supérieure.

Plus inquiétant encore, les émissions de gaz à effet de serre des centrales à charbon balkaniques ont tendance à augmenter, alors même que les six pays se sont tous engagés à respecter un plan national de réduction, progressif, jusqu'en 2027, date à laquelle tous doivent s'aligner sur la législation européenne. Pas étonnant, dans ces conditions, que la Communauté de l'énergie ait lancé des procédures judiciaires contre chacun d'eux pour non-respect de leurs obligations.

Cela ne semble néanmoins guère inquiéter les dirigeants : tous refusent catégoriquement de renoncer à leurs immenses ressources en lignite, ce charbon de piètre qualité qui assure l'indépendance énergétique de leurs pays. « Nous devons augmenter la part du renouvelable, mais la situation actuelle montre que notre décision de ne pas fermer les mines était intelligente », s'est ainsi récemment félicité le président serbe, en réaction à l'explosion des cours mondiaux du gaz et du pétrole. Mais sur la question des filtres à particules dont doivent être équipées les centrales à charbon, Aleksandar Vučić se fait bien plus discret. Comme ses voisins.

L'Union européenne face à la Chine

Environ 70% de l'électricité produite en Serbie provient de vieilles centrales alimentées par de la lignite extraite de son sous-sol et Belgrade continue de parier sur cette manne pour l'avenir : un nouveau bloc de 350 MW est en cours de construction, un chantier à plus de 600 millions d'euros réalisé grâce aux capitaux et aux technologies venus de Chine. Idem en Bosnie-Herzégovine voisine, où Pékin prévoit de réaliser le plus gros investissement étranger depuis la fin de la guerre en édifiant un 7ème bloc de 450 MW dans l'immense centrale de Tuzla, qui asphyxie les riverains depuis des décennies.

En 2017, la ville figurait d'ailleurs parmi les cinq villes des Balkans classées parmi les 10 agglomérations les plus polluées d'Europe par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec Pljevlja (Monténégro), Skopje, Tetovo et Bitola (Macédoine du Nord). Toutes se situent à proximité d'une centrale à charbon. Et la pollution engendrée par ces installations vétustes fait de très lourds dégâts : plusieurs milliers de décès chaque année et une explosion des cancers et des maladies respiratoires. Selon les calculs de Bankwatch, plus de 19 000 morts leur seraient imputables de 2018 à 2020, dont près de 60% dans l'UE – les fumées ne connaissant pas de frontières –, pour un surcoût financier total évalué entre 25 et 50 milliards d'euros.

« L’Europe doit agir plus fermement qu’elle ne l’a fait ces dernières années », tonne Pippa Gallop de l'ONG croate Zelena Akcija. Surtout quand on sait que près de 10% de l'électricité polluante produite grâce à la lignite balkanique est exportée dans l'Union européenne. En profitant d'un « dumping environnemental et sanitaire », comme le regrette Janez Kopač, le directeur du secrétariat de la Communauté de l’énergie. « Les gouvernements des Balkans occidentaux ne peuvent pas rêver d'adhérer à l'UE en ignorant tout des règles de contrôle de la pollution », renchérit Ioana Ciuta, l'une des cadres du réseau Bankwatch. Avant de conclure : « La Commission européenne et les gouvernements de l'UE doivent introduire des sanctions efficaces ».

