Lutte contre la déforestation et les émissions de CO2: la politique ambiguë de l'Indonésie

L’Indonésie est en première ligne face au réchauffement climatique mais son rapport à la déforestation demeure bien ambigu. À la COP26 jeudi, la ministre de l’Environnement indonésienne a remis en cause l’engagement du pays dans l’accord signé censé mettre fin à la déforestation d’ici à 2030.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante en Asie du Sud-Est,

C’est un pays clef dans la lutte contre le réchauffement climatique mais face au fléau de la déforestation et du dérèglement climatique, l’Indonésie montre souvent plusieurs visages. « Forcer l'Indonésie à atteindre zéro déforestation en 2030 est clairement inadéquat et injuste. Le développement massif de l'ère du président ne peut pas s'arrêter au nom des émissions de carbone et de la déforestation », a-t-elle écrit sur Twitter

C'est suite à une déclaration des autorités londoniennes que deux hauts responsables indonésiens ont démenti que le pays s'était engagé formellement à cesser complètement la déforestation d'ici 2030.

Une politique contradictoire

Un évènement de plus qui illustre l'ambiguïté des autorités indonésiennes sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Un petit tour sur le compte Instagram de son président Joko Widodo est à cet égard, plutôt révélateur. À ses 43 millions d’abonnés, le chef d’État s’est montré le 19 octobre dernier les pieds dans l’eau, entouré d’ambassadeurs occidentaux, occupés comme lui à planter des arbres dans une mangrove de Bornéo. En commentaire, il rappelle ses objectifs plutôt ambitieux en la matière : planter 600 000 hectares de forêts de mangroves d’ici 2024.

Mais quelques semaines plus tard, c’est cette fois ci un cliché de lui-même à la tribune de la COP26 qu’il poste avec écrit cette fois-ci en dessous: « Des millions d'Indonésiens dépendent du secteur forestier. Nier cela est irréaliste et insoutenable ».

Économie versus écologie, c’est par ce jeu d’équilibriste compliqué que le président indonésien présente ainsi la question du réchauffement climatique. Car c’est avec la promesse de prioriser le développement économique du pays que Joko Widodo a été élu.

Mais depuis, le réchauffement climatique et la déforestation ont souvent changé son agenda. Comme en 2015, année où la déforestation a atteint un pic inégalé avec 2,6 millions d’hectares de terres brûlées. Le président n’a eu d’autres choix que de prendre une mesure inédite, le gel des nouveaux permis accordés aux plantations d’huile de palme, secteur bien souvent responsable de la perte d’hectares de forêts primaires. Depuis cette annus horribilis en matière de forêts brûlées, si la déforestation s’était poursuivie c’était cependant à un rythme bien plus lent qu’auparavant.

Financer la transition

Poursuivi en justice pour inaction environnementale, Joko Widodo et ses ministres de l’Environnement et de la Santé ont également été reconnus coupable en septembre dernier. Le procès leur a été intenté par des citoyens de Jakarta souffrants de problèmes liés à la pollution de l’air, générée en grande partie par les centrales à charbon autour de la capitale indonésienne.

Le pouvoir indonésien est donc également en train de revoir sa copie concernant cette industrie polluante et fortement émettrice de CO2 dont il est le premier exportateur mondial. Si elle est aidée par une aide financière suffisante de la communauté internationale, l’Indonésie pourrait cesser l’activité des centrales électriques au charbon d’ici 2040, a ainsi assuré la ministre des Finances.

Ces derniers mois cependant, l’Indonésie, qui est à la huitième place des pays les plus émetteurs de CO2 tout en étant le quatrième pays le plus peuplé au monde, a vu dans les législations adoptées une nouvelle preuve du rapport compliqué que l’archipel et ses dirigeants entretiennent avec la lutte contre le réchauffement climatique.

Si l’adoption d’une taxe carbone inédite a ainsi été saluée par les ONG de défense de l’environnement, celle-ci fut votée au parlement quelques semaines seulement après la fin du gel des nouveaux permis pour les plantations d’huile de palme de 2015.

Les moyens mis à disposition de la lutte contre le réchauffement climatique sont enfin, eux aussi, source de bon nombres de débats. En juillet, l’Indonésie a présenté ainsi sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, à condition de disposer de l’aide pour cela de pays développés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne