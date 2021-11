COP26: la Chine et les États-Unis annoncent un accord pour «renforcer l'action climatique»

Ce mercredi 10 novembre, à Glasgow, on a également découvert la première version du texte sur lequel les 196 pays présents doivent s'entendre, en principe d'ici vendredi soir. Ce document pourrait être amené à être modifié, revu à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, pour les pays en développement, le compte n'y est pas, malgré une bonne surprise, à savoir que le texte parle en effet du charbon, comme le note notre envoyé spécial à Glasgow, Christophe Paget.

« Pour la toute première fois, depuis 20 ans que durent ces négociations, les participants ont inclus la disparition du charbon ainsi que la disparition des subventions aux énergies fossiles. Donc, nous devons protéger cette mention, pour qu’elle ne disparaisse pas d’ici vendredi », réagit à son micro Mohamed Adow, du groupe de réflexion Power Shift Africa.

Par contre, déception pour les petits pays insulaires : la place laissée à la protection et à la restauration de la biodiversité est faible. Aurore Mathieu, du Réseau Action Climat, explique : « On a quelques références aux océans, on a quelques références à la nature, mais on n'a pas encore de lien clair. » et d'interroger : « En quoi est-ce que restaurer et protéger la nature est un élément-clé pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C ? »

« L'enjeu, poursuit-elle, c'est comment est-ce qu'on va rendre concrets ces objectifs de protection et de restauration de la nature dans les plans nationaux qui seront soumis par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ? » Par ailleurs, si depuis le début, il est beaucoup question de pertes et dommages, de l'argent pour compenser les dégâts irrémédiables causés par le changement, et si le texte les mentionne, il ne parle toujours pas financement.

« Les pays développés ne veulent pas avoir à payer davantage, constate Armelle Leconte, d'Oxfam France. Le problème, c'est que c'est un peu les vases communicants. Tant que les pays développés ne réduisent pas plus leurs émissions, les impacts se multiplient et il faut financer l'adaptation. Si on ne fait pas suffisamment pour l'adaptation, eh bien c'est aussi pertes et dommages. C'est un cercle vicieux et pour l'instant, les pays développés n'y répondent pas. »