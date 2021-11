Un projet d’accord politique dans les couloirs de la COP26

Il y a vraiment de grands progrès sur cette question. Pour la première fois, depuis 20 ans que durent ces négociations, les participants ont inclus la disparition du charbon ainsi que la disparition des subventions aux énergies fossiles. Donc nous devons protéger cette mention, pour qu’elle ne disparaisse pas. Et il ne faut pas juste abandonner le charbon, mais aussi le pétrole et le gaz. C’est de cette manière que nous allons permettre au monde d’être sur la trajectoire des 1,5 degré de réchauffement. Mais nous devons travailler là-dessus, et faire en sorte que cela soit plus rapide, et équitable. Équitable, parce que ces pays qui ont relâché la majeure partie des émissions, qui ont encouragé l’utilisation des énergies fossiles, qui se sont développés sur ces énergies - le Canada, l’Australie, les États-Unis - doivent montrer l’exemple. Pour que les pays vulnérables, qui viennent de découvrir les énergies fossiles, puisse se joindre au mouvement.