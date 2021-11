«COP26 live»: fin d'une semaine d'échanges au Sénégal sur l'avenir climatique de l'Afrique

Alors que la COP26 s’est clôturée à Glasgow, une « COP 26 live » s’est tenue au Sénégal pour échanger sur l’avenir de l'Afrique face aux changements climatiques. Une randonnée pédestre dite écologique à Bargny, près de Dakar, clôturait cette semaine de rencontres.

Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Toure

C’est donc à Bargny, à une trentaine de kilomètres de Dakar, que cette manifestation de sensibilisation par le sport a eu lieu. Un choix loin d’être anodin car la localité est menacée aujourd’hui par l’avancée de la mer et la présence de gros pollueurs.

C’est l’une des communes les plus industrialisées de la région de Dakar. Bargny regroupe une cimenterie, un port minéralier en construction, un projet de sidérurgie et une centrale à charbon. C’est pour cela que le Club de réflexion et d'actions citoyennes (Crac) a décidé d’organiser ici cette randonnée de sensibilisation.

« Nous, les jeunes, on essaie de sensibiliser le maximum de personnes possibles. Réunir la nouvelle génération sur qui ça impactera beaucoup. C’est la raison pour laquelle il faut les inviter, faire le maximum de bruit positif pour que les gens puissent comprendre les enjeux », expliqueYoussouf Babacar Ngom, un des organisateurs.

Diogal Mbaye est engagé au sein de l’ONG Enda, responsable du programme environnement. Il a suivi avec beaucoup d’intérêt le sommet de Glasgow. Il parle d’un sentiment mitigé pour ne pas dire qu’il est déçu, et ses attentes restent nombreuses : « Mitigé, mitigé comme pour pas mal d’acteurs pour le continent africain. L’Afrique contribue peu au changement climatique, ça tout le monde le voit à travers un faible taux de pollution. On n’a qu’une seule planète et on devrait tous travailler de telle sorte qu’on puisse assurer cette dimension d’héritage vers les plus jeunes surtout ».

La COP27 se tiendra en Égypte l’an prochain. « C’est une bonne chose que la COP se tienne en Afrique », explique Diogal Mbaye. Et c’est la Sénégalaise Madeleine Diouf Sarr qui a été désignée présidente de la délégation changement climatique, un espoir pour l’Afrique qui pourra peut-être mieux se faire entendre.

