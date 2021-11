Glyphosate : l’Europe pourrait de nouveau l’autoriser

Après une autorisation provisoire donnée en 2017, le glyphosate, herbicide controversé commercialisé sous le nom de Round Up notamment, pourrait être ré-autorisé dans l’Union européenne fin 2022, sur la base d’une expertise préliminaire, sur laquelle l’ONG Génération Futures s’est penchée et a constaté de nombreuses failles, qui font douter de l’objectivité du rapport de renouvellement.

Après la publication des Monsanto Papers, le glyphosate avait bénéficié d’une autorisation provisoire de l’Union européenne jusqu’en 2022. Quatre États membres, Hongrie, Suède, Pays-Bas et France, ont été mandatés depuis pour publier un rapport de « renouvellement » - RAR, Renouvellement Assessment Report – regroupant les études scientifiques et celles des industriels.

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) – doivent maintenant examiner à leur tour le dossier pour exprimer leurs opinions.

Un rapport aux conclusions biaisées

Les conclusions préliminaires du rapport RAR affirment que le glyphosate ne serait ni cancérogène, ni mutagène, ni toxique pour la reproduction, et ne serait pas un perturbateur endocrinien. Mais les études sur lesquelles le rapport se base seraient, d’après les observations de l’ONG Générations Futures, sujettes à caution.

D’abord, la sélection des études scientifiques pertinentes pose question : celle-ci se fait en premier par une évaluation du titre et du résumé, sur la base de mots clés : toxicité, écotoxicité, et perturbateurs endocriniens, avant d’être lues.

Une deuxième étape de lecture juge ensuite de la fiabilité des études. Or sur 7 188 études présentées au départ, émanant d’articles scientifiques, mais également des études produites par les industriels, 30 ont été considérées comme fiables, pertinentes et utiles pour l’évaluation, ce qui représente 0,4 %. La majorité des études a donc été éliminée.

Un processus de sélection mis en cause

Sur 1 550 études de toxicologie, 881, soit 57 %, ont été jugées non pertinentes après la première sélection et après lecture, 11 seulement ont finalement été retenues. Sur 1 614 études d’écotoxicité, 11 ont été également sélectionnées et le taux est encore plus faible sur les effets de perturbation endocrinienne où quatre études seulement sur 4 024 ont finalement été prises en compte.

En cause d’abord, un biais de départ : le rapport RAR indique au début que « toute publication traitant d’une formulation de Round Up qui n’est pas la formulation représentative du dossier de renouvellement » ne sera pas prise en compte. Or, la formulation du glyphosate est confidentielle, donc toutes les études qui portent sur le glyphosate mélangé à d’autres substances – des « co-formulants » permettant notamment une meilleure pénétration du glyphosate - ont été éliminées, et il n’y aucun moyen de comparer les formulations et leur toxicité relative.

Des critères discriminants

Les études de toxicité génétique, qui ne portent pas sur des mammifères, ont également été rejetées, or on sait notamment que les études sur les poissons sont pertinentes dans ce domaine.

Les études réalisées en Asie et en Amérique du Sud ont aussi été disqualifiées dès la lecture du résumé, car « les conditions ne seraient pas comparables à l’Europe », dénonce Générations Futures dans son rapport.

Enfin, les études portant sur les effets du glyphosate au niveau cellulaire et moléculaire n’ont pas été prises en compte, car elles « ne peuvent pas être liées à l’évaluation du risque ».

Chaque étude provenant de la littérature scientifique a fait l’objet d’un tableau d’évaluation des critères de fiabilité, ce qui n’est pas le cas des études des industriels, dont la fiabilité se résume à écrire qu’elles ont été conduites dans le respect des « bonnes pratiques de laboratoire », selon les lignes directrices de l’OCDE.

Une méthode opaque

Pour Générations Futures, il semble donc que les études de la littérature scientifique aient été l’objet d’une évaluation bien plus sévère que celles de l’industrie : au final, 92 % des études universitaires ont été jugées non pertinentes. La littérature scientifique publiée sur la toxicité et l’écotoxicité du glyphosate n’a donc pas pu influencer l’opinion des évaluateurs.

Le rapport de l’ONG (à consulter ici) affirme que « la qualité des études de l’industrie, en particulier les études de génotoxicité – sur l’ADN -, montrent des failles méthodologiques importantes remettant en cause leur fiabilité », qu’il y a un flou général dans la définition des critères de sélection et que la méthode d’évaluation n’est ni transparente, ni reproductible : « On a l’impression d’avoir un système à deux vitesses, comme si on voulait favoriser les études de l’industrie », déclare son président François Veillerette, « ce qui tendrait à montrer que l’EFSA est d’accord d’avance avec ce que les industriels ont produit ».

Une nouvelle homologation en perspective

L’ONG Générations Futures va faire remonter ses remarques et conclusions dans le cadre institutionnel du seul dialogue possible, à savoir la consultation publique qui est en cours, qui dure deux mois et s’achèvera le 22 novembre.

Ensuite le rapport de renouvellement pourra être amendé. Puis l’ECHA - l’Agence européenne des produits chimiques - interviendra pour la classification du produit, et enfin l’EFSA - l’Autorité européenne de sécurité des aliments - fera son rapport final avant fin 2022.

Et enfin, les États membres voteront sur l’homologation, ou pas, du glyphosate.

