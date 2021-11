France: une université populaire pour mieux protéger la biodiversité

L'Office français de la biodiversité (OFB) a lancé cette semaine sa première Université populaire de la biodiversité à Tours, ouverte au public ce week-end. L'occasion d'évoquer l'état de la biodiversité en France et ce qui la menace.

L’extinction des espèces a été multipliée par 1 000 dans les 30 dernières années, un rythme que l’humanité n’avait encore jamais connu. En cause, le changement climatique, les espèces envahissantes ou encore la disparition des espaces naturels.

En France, quelle est la première raison de la disparition des espèces ? « C’est ce que l’on appelle l’artificialisation des sols, répond Pierre Dubreuil, directeur général de l’OFB. C’est-à-dire, en fait, le changement d’usage des sols d’un espace naturel, parce qu’on le transforme, parce qu’on l’aménage, n’est plus un espace naturel. On estime qu’en dix ans environ, un département comme la Seine-et-Marne a été "artificialisé". C’est-à-dire qui a perdu son caractère d’espace naturel, ce qui pose beaucoup de problèmes, et évidemment, en termes d’équilibre de la biodiversité. »

Protéger la biodiversité pour protéger l'humain

Pour Pierre Dubreuil, cette chute de la biodiversité a des effets négatifs aussi sur l'homme : « Derrière, c’est l’homme qui est concerné, parce que le message que l’on veut faire passer, c’est que la biodiversité, cela nous concerne tous les jours, 24 heures sur 24 ! Quand on mange, quand on boit, quand on respire, quand on fait du sport… On a un impact sur la biodiversité et les équilibres que nous perturbons, ça vient perturber l’homme lui-même, qui à la fin est perturbé dans sa santé, par exemple, et dans son quotidien. Donc, il faut prendre soin de cette biodiversité. Non pas seulement pour elle, mais pour nous ».

Et cette première édition de l’Université populaire de la biodiversité entend donc accompagner les Français de la prise de conscience, vers l’action. Au programme, des conférences et des débats qui sont en accès libre sur inscription et diffusés en direct sur internet.

