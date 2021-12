2021, année record pour les énergies renouvelables mais ce n’est pas suffisant

L’année 2021 marque un record dans le déploiement des capacités électriques dans le monde. 290 gigawatts de capacité nouvelles installées, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son dernier rapport. C’est bien mais encore insuffisant pour mettre la planète sur la voie de la neutralité carbone.

Selon les projections de l'AIE, 4 800 gigawatts d'installations vertes devraient être disponibles d'ici 2026. C’est 60% de plus qu’en 2020.Toutes les régions du monde sont concernées, Chine en tête, mais aussi l'Inde.

Éolien en mer ou terrestre, solaire... Les énergies vertes progressent, et ce en dépit du prix accru de certains composants et du transport. Le coût des installations constitue le principal obstacle à l'expansion du secteur, mais les prix élevés des énergies fossiles rendent les renouvelables encore plus compétitives, estime l'AIE.

Les États ont un rôle important à jouer

Les États y ont un rôle à jouer. Il s'agit d'adapter les réseaux électriques, de chercher à convaincre les habitants ou encore d’aider les pays en développement à déployer les renouvelables chez eux. L’objectif est de garder le réchauffement du climat sous la barre 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle.

Mais pour y parvenir, il faudrait doubler les investissements actuels. Il faudrait aussi que la demande dans les biocarburants soit quatre fois supérieure.

