Environnement: deux ONG attaquent l'État français pour mieux protéger les dauphins

Des militants de Sea Shepherd menant une action choc devant le Parlement français sur le sort des dauphins victimes de la pêche, le 2 février 2021. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Chaque année pendant l’hiver, des échouages massifs de dauphins sont observés. Les mammifères marins sont victimes des bateaux de pêche. Malgré les demandes répétées des scientifiques, des ONG et de l’Union européenne, la France et les pêcheurs refusent un moratoire sur la pêche. Sea Shepherd et France Nature Environnement (FNE) déposent, lundi 6 décembre, des recours devant le Conseil d'État contre le gouvernement français.