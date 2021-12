La restauration des forêts tropicales est plus rapide que prévu

Face à la dégradation des ressources forestières dans le monde, les scientifiques encouragent la restauration des forêts. Dans cette optique, une équipe franco-ivoirienne de chercheurs publie ce jeudi 9 décembre dans la prestigieuse revue Science une étude qui démontre l'extraordinaire potentiel de régénération de la nature.

Les graines des arbres, toujours présentes dans le sol même après plusieurs années d'agriculture et le climat, chaud et humide. C'est la combinaison qui permet aux forêts tropicales de se régénérer aussi vite, sans intervention humaine. Une capacité qui a surpris Bruno Hérault, spécialiste des paysages forestiers tropicaux au Cirad, le Centre de recherche agronomique français pour le développement en Côte d'Ivoire : « En à peine une vingtaine d'années, on arrive à récupérer 80% de la fertilité des sols, de la structure forestière et de la diversité des arbres. Et ça, c'est un peu inattendu car on sait bien que les forêts tropicales sont des écosystèmes extrêmement complexes et on pensait que la reconstruction était plus lente que ça. »

« Restauration passive »

On ne retrouve pas une forêt vierge. Certaines espèces mettent beaucoup plus longtemps à réapparaître, plus d'un siècle parfois. Toutefois, les résultats de l'étude sont encourageants pour les projets de restauration. « L'avantage de la succession naturelle et de la restauration passive, comme on dit, c'est que cela va coûter beaucoup moins cher que la restauration active, c'est-à-dire le fait de planter des arbres », se félicite Bruno Hérault.

Diversité des plantes et abris pour les animaux, capacité à piéger le CO2 de l'air et lutter contre le réchauffement climatique, sol riche et fertile, capacité à purifier l'eau... Le rôle des forêts est primordial. Les scientifiques du monde entier encouragent à les préserver.

