Du lien entre réchauffement climatique et sécurité: la Russie bloque la résolution de l'ONU

(illustration Mali) La zone sahélienne est l'une des plus sensibles au changement climatique. © REUTERS/Arouna Sissoko

Texte par : RFI Suivre 1 mn

A l’ONU, la Russie a opposé son veto hier, lundi 13 décembre, à un projet de résolution du Niger et de l’Irlande qui voulait reconnaître un lien entre réchauffement climatique et sécurité dans le monde. Ce texte, d’une grande importance pour le continent africain, et le Sahel en particulier, était pourtant soutenu par 113 membres des Nations unies.