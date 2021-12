Pollution en Bulgarie: les applications pour évaluer la qualité de l’air se multiplient

La Bulgarie est un des pays européens les plus pollués, du moins en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Les applications mobiles et les sites permettant de suivre la qualité de l'air en temps réel se sont ainsi massivement développés.

De notre correspondant à Sofia,

C'est surtout en hiver que la qualité de l'air se dégrade. La pollution atmosphérique en Bulgarie est principalement due aux particules fines, donc au chauffage au bois et au fioul. En fait, la plupart des centrales à charbon, qui produisent la majeure partie de l'électricité du pays, a installé des systèmes de filtration pour les émissions toxiques. Reste bien sûr le problème des émissions de dioxyde de carbone. Le trafic routier, lui, n'est pas comparable à celui des grandes mégalopoles comme Paris ou Londres ou Moscou.

Une pollution qui coûte chère aux Bulgares

La moitié des Bulgares, donc environ 3,5 millions de personnes se chauffent au bois ou au fioul. C'est ce qu'il y a de moins cher surtout dans les campagnes où il n'y a pas de chauffage central hérité de l'époque communiste. L'électricité est beaucoup trop chère donc il ne reste plus que le chauffage au bois. Autre problème : la poussière, surtout dans la capitale Sofia. Près de 25% de la pollution provient justement des rues et boulevards mal nettoyés, des chantiers à travers la ville et des voitures garées dans des espaces verts. Ce qui fait que la Bulgarie occupe la première place au sein de l'UE pour la pollution aérienne, devançant la Pologne et la Roumanie. Cette pollution revient cher au contribuable. Un tiers du PIB du pays serait destiné aux soins médicaux liés à la pollution qui fait 15 000 morts chaque année en Bulgarie.

Les applications se multiplient pour suivre la qualité de l'air

Les gens se tournent surtout vers internet, plutôt que vers les autorités. Plusieurs plateformes ont été mises en ligne pour suivre la qualité de l'air à travers le pays. Le site airbg.info permet de voir plusieurs indices de pollution, comme la teneur en matières particulaires de diamètre inférieur à 2,5 µm, ce sont les PM2,5, qui sont très dangereuses, mais aussi les particules à diamètre inférieur à 10 µm.

Le site est créé par des volontaires qui ont installé des capteurs dans la capitale, d'abord, puis à travers le pays. À Sofia, il y a deux tableaux indicatifs pour la qualité de l'air installés par la mairie. Un d'entre eux ne fonctionnait pas pendant plusieurs années, l’autre tombait en panne ou bien était mal synchronisé avec les capteurs et affichait donc un décalage des valeurs prélevées. C'est pour cette raison que des volontaires se sont mis à disposer leurs propres capteurs et pouvoir ainsi suivre les données en direct.

L’État aux abonnés absents

L'application AirLief montre un indice de qualité de l'air et une légende avec les teneurs respectives en particules fines et en dioxyde d'azote, un polluant toxique. Elle a été créée par une entreprise fondée en 2017 dans un accélérateur de start-up bulgare. Elle fabrique aussi des masques FFP2, qui offrent donc une protection donc contre les particules fines. En ce moment, l'indice à Sofia est de 82 points, ce qui signifie une pollution modérée, mais qui dépasse quand même les normes.

La mairie de Sofia avait lancé une campagne pour remplacer les vieux poêles à bois par des poêles à granulés ou par des climatiseurs, mais peu de Sofiotes s'y sont intéressés. Seuls 10% des 50 000 foyers ont en effet fait une demande.

