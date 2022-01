Pacifique: un récif de coraux géants découvert au large de Tahiti

Photo prise le 12 décembre 2021 par le photographe français Alexis Rosenfeld montrant un récif récemment découvert de coraux géants en forme de rose à une profondeur de plus de 30 mètres au large de Tahiti, en Polynésie française. AFP - ALEXIS ROSENFELD

Une bonne nouvelle pour la vie des océans : l’un des plus grands récifs coralliens au monde vient d'être découvert au large de Tahiti par une mission scientifique de l'Unesco. Alors que les coraux, qui abritent une grande biodiversité marine, souffrent du réchauffement climatique, ceux-ci sont en bonne santé. Et, fait notable, ces coraux géants sont beaucoup plus profonds que les coraux plus connus et étudiés d'habitude.