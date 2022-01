Transition écologique en France: le carton rouge du Réseau Action Climat à Emmanuel Macron

L’ambition affichée par Emmanuel Macron sur le climat au cours de son quinquennat a-t-elle été traduite dans les faits ? C’est la question à laquelle s’attache à répondre, en détail, le Réseau Action Climat, une fédération d’ONG sur l’environnement (Greenpeace, WWF, etc.), dans un rapport publié ce mercredi.

« À l’issue de ce quinquennat, la plupart des indicateurs sont dans le rouge », assène le rapport. Les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas baissé au rythme attendu. Dans le secteur des transports, qui est le plus émetteur, globalement hors crise sanitaire les émissions stagnent ou ne diminuent que très faiblement pointent les auteurs du document. S’ils reconnaissent des avancées, avec le plan vélo par exemple, ils jugent l’effort dans les transports collectifs trop faible et déplorent ainsi un manque d’investissement massif dans le ferroviaire.

Quant à l’aérien, les mesures de la loi Climat adoptée en 2021 ne permettront pas d’enrayer la tendance à la hausse de ses émissions, jugent-ils. Plus généralement cette loi, selon eux, ne contient pas de mesures suffisantes pour atteindre l’objectif de 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport à 1990).

Le Réseau Action Climat met aussi une mauvaise note sur le sujet des énergies renouvelables, qui représentent 19% de la consommation d’énergie dans le pays, en deçà donc de l’objectif de 23% fixé par la directive européenne. Et il estime que « malgré le potentiel le plus important et le plus varié en Europe, la France est le pays de l’Union européenne le plus en retard sur le développement des énergies renouvelables ».

